Herlings pakt Cairoli terug en wint eerste manche bij GP van Tsjechië

Herlings begon in Loket vanaf P2, omdat hij zaterdag in de kwalificatierace een pas op de plaats moest maken: Cairoli was liefst vier seconden sneller. Al in de eerste ronde van de race herstelde Herlings zondag de verhoudingen door zijn Italiaanse concurrent in te halen. Zijn koppositie kwam vervolgens niet meer in gevaar. Cairoli eindigde uiteindelijk met 32 seconden achterstand als tweede, de Sloveen Tim Gajser finishte als derde.