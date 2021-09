Herlings pakt GP-zege in Turkije

Herlings houdt woord en doet iets ‘ondenk­baars’ in MXGP Lommel: ‘Ik heb mezelf al zo vaak verrast’

1 augustus ,,Let’s try to do something unthinkable”, waren de woorden waarmee Jeffrey Herlings zaterdagmiddag zijn onverwachte rentree tijdens de MXGP van Vlaanderen aankondigde. Een dag later had hij het gedaan.