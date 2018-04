Herlings toont geen moment van zwakte en boekt 70ste Grand Prix-zege in Italië

Zijn 70ste Grand Prix-zege, zondag in Italië, noemde Jeffrey Herlings een heel speciale. ,,Hier winnen in het hol van de leeuw maakt me heel emotioneel”, zei de 23-jarige motorcrosser direct na de finish van de 2de manche.

Ook daarin demonstreerde Herlings de bloedvorm, waarin de MXGP-rijder verkeert. Antonio Cairoli mocht dan tot groot enthousiasme van de tifosi dit keer wel de kopstart pakken, na een paar ronden had Herlings de Italiaan al te pakken. Cairoli probeerde zijn Nederlandse stalgenoot nog wel onder druk te zetten, maar ging daarbij zelf in de fout. Door een stuurfoutje verloor Cairoli veel snelheid, waarna het gaatje ten opzichte van Herlings een gat werd.

Kruimels

Herlings stuurde behendig naar zijn 3e GP-zege van het seizoen, zijn 70ste in zijn carrière. Het was sowieso het weekeinde van de Brabander, want ook zaterdag was hij in de trainingen en de kwalificatie al de sterkste op het circuit van Pietramurata. De kruimels liet hij voor Cairoli, die de rode plaat als leider in de tussenstand van het WK verloor. Stonden de twee titelfavorieten vooraf aan de GP van Trentino nog in punten gelijk, nu heeft Herlings plotseling een gat geslagen van 10 punten.

Glenn Coldenhoff, de derde rijder van het KTM-fabrieksteam, kon terugkijken op een geslaagd weekeinde. Met een 7de en 4de plaats in de heats werd hij 5de in het dagklassement. In de WK-stand staat de Heeschenaar 6de. De volgende WK-ronde is komend weekeinde in Portugal.

