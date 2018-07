Herlings wint ook eerste manche MXGP van Azië

Jeffrey Herlings heeft de eerste manche gewonnen van de MXGP van Azië in Semarang, Indonesië. De crosser uit Oploo had een sterke start maar liet in de eerste ronde wat plekjes liggen. Desalniettemin kon de kampioenschapsleider weer uitlopen op de concurrentie.

Herlings pakte de kopstart voor Tony Cairoli. De Italiaan had echter een betere tractie uit de eerste bocht en pakte zo de leiding. Clément Desalle en Tim Gajser streden om de derde plek. De Sloveen haalde ook brutaal Herlings in en zo kon Cairoli wat marge pakken in de openingsfase. Coldenhoff kwam na de eerste ronde net buiten de top-tien door. Na een slordige eerste ronde werd Herlings ook nog voorbij gereden door Gautier Paulin en Romain Febvre.

Gajser nam vooraan de leiding over van Cairoli in de tweede ronde en noteerde bovendien de snelste tijd. De Sloveen liep vooraan uit op het groepje van vijf, waarin Herlings het lastig leek te hebben. De Nederlander keek echter rustig de kat uit de boom op een seconde van Paulin en Febvre, die elkaar het leven zuur maakten. In de vijfde ronde pakte Herlings de Husqvarna-rijder.

Herlings pakt door

Febvre en Herlings sloten aan bij Cairoli en de Nederlander zette zijn motor even brutaal naast die van Febvre, maar had nog een paar bochten nodig om de inhaalactie echt af te ronden. Daarna kon hij op jacht naar zijn merkgenoot. Tussen de achterblijvers door vond de 23-jarige de aansluiting en direct ging hij voorbij aan Cairoli. Vervolgens kon de Brabander een poging wagen om het gat van vijf seconden met koploper Gajser te dichten.

De crosser uit Oploo zette gelijk de snelste rondetijd neer en de wedstrijd was dus zeker niet gespeeld met nog veertien minuten en twee ronden te gaan. Herlings maakte per ronde zo’n anderhalve seconde goed en met nog zeven minuten te gaan zat hij al aan het achterwiel van Gajser. Toen de klok op vijf minuten stond, verschalkte Herlings Gajser definitief en pakte hij de leiding. Herlings breidde zijn voorsprong weer uit naar 17 punten na de eerste manche.