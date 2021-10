Het boefje dat een kickbokslegende werd, vindt het mooi geweest: ‘Was een hobbelige rit’

Afrikaanse topatleten aangekomen in Eindhoven voor marathon

8 oktober De Kenianen Martin Kosgey, Benard Kipkemoi, Silas Too, Alfred Koech en Timothy Ronoh plus de Eritreeër Mogos Shumay en de Ethiopiër Meseret Yitbarek zijn de speerlopers tijdens de 37ste editie van Marathon Eindhoven. Dat werd vrijdagochtend bekendgemaakt bij de persconferentie in atletenhotel Pullman Eindhoven Cocagne aan finishstraat Vestdijk.