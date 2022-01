Het effect van The Queen’s Gambit: Brabantse schaakclubs kunnen de groei bijna niet aan

,,Het gaat erg goed en aan de jeugdkant is de groei zelfs spectaculair”, zegt Paul van Helvoort, bestuurslid van schaakvereniging HMC uit Den Bosch enthousiast. Dat is de best presterende club van Brabant: het eerste team speelt al vele jaren onafgebroken in de meesterklasse, het hoogste niveau. De vergrijzing van het ledenbestand is een halt toegeroepen, vertelt hij.

,,We hebben veel nieuwe leden die twintig tot veertig jaar zijn.” De jeugdtak is in grootte zelfs meer dan verdubbeld. ,,We schommelden de laatste jaren rond de twintig jeugdleden, nu zijn het er ongeveer vijftig. Daartussen zitten erg veel meisjes.”

Ja, dat heeft zeker met The Queen’s Gambit te maken, denkt hij. Die populaire Netflix-serie vertelt het verhaal van een weesmeisje dat een schaakgenie blijkt te zijn. Maar er speelt meer. ,,Tijdens de lockdowns hebben veel ouders tijd gehad om hun kinderen te leren schaken. Ik heb het idee dat de positieve effecten van het schaken worden ingezien. Zoals het ooit populair was om je kind te laten judoën, voor meer zelfvertrouwen, zien mensen nu in dat ook schaken heel goed is voor de ontwikkeling.”

Te weinig ruimte

Frits Schalij, voorzitter van de grote en meer dan honderd jaar oude Eindhovense Schaakvereniging, is zo mogelijk nog positiever. ,,De toename van het aantal leden is gigantisch. Normaal krijgen we er jaarlijks drie of vier nieuwe volwassen leden bij. Nu waren dat er afgelopen najaar, in een paar maanden tijd, ongeveer vijftien. Vooral mensen van twintig tot veertig jaar.” Het hadden er zelfs nog meer kunnen zijn, legt hij uit. ,,Tijdens een open avond voor potentiële nieuwe leden hadden we vanwege de coronaregels niet genoeg plek voor alle geïnteresseerden. Als corona straks voorbij is, kunnen we verder doorgroeien, verwacht ik.”

Het aantal jeugdleden steeg ook in Eindhoven flink: van ruim veertig tot ongeveer zeventig. ,,We hebben zelfs een wachtlijst met tien kinderen, dat hebben we nooit eerder gehad.” Naast de hoeveelheid ruimte is het in Eindhoven ook een uitdaging om aan genoeg borden en stukken te komen. ,,Die zijn nu moeilijk te krijgen, of ze zijn heel duur. De vraag is namelijk enorm en tegelijkertijd zijn er problemen met de productie van houten schaakstukken.”

Quote Vroeger moest je schaken uit dikke boeken leren, nu zijn er voor iedereen veel leuke, korte filmpjes te vinden Paul van Helvoort, schaakvereniging HMC

Ook Schalij denkt dat het vooral door The Queen’s Gambit en de lockdowns komt dat de sport groeit. Sowieso is het imago van het schaken veranderd, merken zowel hij als Van Helvoort. Wereldkampioen Magnus Carlsen en de succesvolle Nederlanders Anish Giri en Jorden van Foreest – momenteel alle drie actief op het Tata Steel-toernooi in Wijk aan Zee - zijn goede, jonge rolmodellen. En online is schaken heel populair. Van Helvoort: ,,Vroeger moest je schaken uit dikke boeken leren, nu zijn er voor iedereen veel leuke, korte filmpjes te vinden. De sport is het stoffige imago kwijt.”

Volledig scherm Online schaken is heel populair. © Fokko Baakman

Dammen

Bereikt die olievlek ook andere takken van de denksport, zoals dammen? Bij Heijmans Excelsior uit Rosmalen, de grootste en best presterende damvereniging van de provincie, merken ze niets van een Queen’s-Gambit-effect. ,,Het ledenaantal loopt enigszins terug”, zegt secretaris René van Oosterhout. ,,Dat komt vooral door corona. De kennismakingscursus die we altijd in samenwerking met scholen organiseren is al meerdere keren uitgesteld en dat voelen we.”

Door de lockdown nam het online dammen wel een enorme vlucht, zag Van Oosterhout, zelf ook verdienstelijk speler. ,,Dat kan via meerdere platformen en veel mensen van ons doen daaraan mee. We speelden met ons team zelfs internationale toernooien.”

Heel leuk, maar het kan niet tippen aan het dammen op een echt bord, vindt voorzitter Pieter Wijn. En dat heeft, tot zijn spijt, een tik gehad. ,,Onze clubavond kon door corona vaak niet doorgaan. Als het dan wel weer mag, zoals nu, duurt het weer een tijd voordat iedereen elke week komt.” Hij hoopt snel weer op een volle zaal: ,,Het is hier altijd heel gezellig met een grote groep uiteenlopende mensen die eerst dammen, daarna analyseren en de avond vervolgens aan de bar afsluiten.”

Volledig scherm Een schaakbord van het Tata Steel Chess Tournament dat tot en met eind januari wordt gehouden. © ANP