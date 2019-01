Het geloof in een gulle geldschieter was er lang niet bij Dakar-deelnemer Paul Spierings

Een gesprek met Paul Spierings (31) loopt al gauw uit op een marathonetappe. Om de haverklap slaat hij een zijpad in. Gaat hij bij zijn Dakar-debuut ook zo te werk, dan zal de Gestelnaar in januari veel overuren maken op de motor.

Begin vorig jaar proefde Paul Spierings in Peru van dichtbij de Dakar Rally. Met dank aan Henk Hellegers van het HT Rally Raid Team, waar Spierings zich bij heeft aangesloten. Hellegers is ook de Nederlandse gezant van Dakar-organisator ASO. Hij regelde een persoonlijke uitnodiging van wedstrijdleider Marc Coma voor Spierings. ,,Ik hoefde alleen een vliegticket te betalen, de rest was georganiseerd. Ik heb er een rondleiding gehad, van dichtbij een etappe mee mogen maken. Gigantisch, zo megavet.’'

In het vliegtuig op weg naar Lima trok zijn Dakar-trui met sponsornamen de aandacht van een hoge pief op de Nederlandse ambassade in Lima. ,,Hij nodigde me uit voor een bijeenkomst op de ambassade. Kom ik binnen lopen, staat daar heel Dakar Nederland.’' De endurorijder uit Sint-Michielsgestel voelde zich meteen opgenomen in de Dakar-familie.

Rappe tong

Met zijn rappe tong praat de bouwvakker zich overal makkelijk binnen. Een eigenschap die van pas komt bij het vinden van de broodnodige sponsors. Zonder geldschieters zou zijn jongensdroom nooit werkelijkheid worden. In hoofdsponsor Aelbers Personeel sloeg hij een grote vis aan de haak. Al scheelde het niet veel of Spierings had zijn kansen verprutst.

,,Twee dagen nadat ik in 2016 Nederlands kampioen enduro was geworden, trof ik op de bouw een werknemer van Aelbers. Hij keek over mijn schouder mee toen ik op mijn mobieltje een filmpje van de kampioenswedstrijd bekeek. ‘Dat gaat hard, niet normaal’, zei hij. Hij geloofde niet dat ík het was op dat filmpje. ‘Wat doe je hier, jij moet Dakar rijden’, riep hij. ‘Je hebt geen idee wat dat kost. Ik heb er geen geld voor en niet de connecties die zo’n vermogen kunnen missen’, antwoordde ik. Hij weer: ‘Dan moet je mijn baas bellen.’ Waarop ik zei: ‘Ik heb er al zoveel gebeld. Het is altijd veel beloven, weinig geven. Laat een gek in vrede leven.’'’

Phishingmailtje

Spierings behandelde het aanbod als een duister phishingmailtje uit ongeloof dat een onbekende z’n portemonnee zou trekken om zijn Dakar-droom te verwezenlijken. Na lang aandringen belde hij alsnog. ,,Ik noemde mijn naam en hij zei: ‘Met Michaël, volgens mij wil je helemaal geen Dakar rijden.’'’

In plaats van beton te storten zat de nieuwbakken kampioen een dag later op kantoor in Doetinchem bij eigenaar Michaël Kempka van Aelbers. Een aantal ontmoetingen en telefoontjes later was de sponsordeal beklonken. ,,Bedragen noem ik niet.’' Voordat de directeur van het uitzendbureau een euro had toegezegd, had Spierings een splinternieuwe motor in de bedrijfskleuren van Aelbers laten prepareren. ,,Ik trek de schuifdeur van mijn bus open en rol die motor eruit. Hij heeft er een kwartier omheen gelopen. ‘Dit wil ik’, zei hij.’'

Dat was begin 2017. Onder het motto ‘als ik iets doe, doe ik het goed’, plande Spierings zijn Dakardebuut pas voor 2019. Zijn moeder kan het niet meer meemaken. Zij overleed op 31 juli. Ze was al tweeënhalfjaar ziek. Een paar dagen voor haar dood leefde ze nog een keer op. ,,Ze is jarenlang kraamverzorgster geweest; heeft al haar kleinkinderen zelf op de wereld gezet”, vertelt Spierings. ,,Mijn zus moest bevallen van de vierde. Die werd een maand te vroeg geboren. Alsof het zo had moeten zijn. Mam heeft die kleine eruit gehaald alsof er niets aan de hand was. Alle energie ging daar in zitten. Ons mam had de baby vast en zegt: ‘Hier heb ik op gewacht. Dat Dakar, daar kan ik niet meer naartoe. Nu is het goed geweest.’ Een paar dagen later is ze overleden.’'

Familieman

Als familieman Spierings op 17 januari aan de finish komt in Lima, zal niemand van zijn naasten hem opwachten. ,,Als mijn moeder nog leefde en mobiel was, was ze gewoon meegegaan. Met ons pap, ons vrouw en de twee kindjes. Nu neem ik niemand mee. Het kost een klap geld. Ik heb gezegd: ‘Kijk maar mooi op televisie, jullie zien me over drie weken wel weer.’ En ook: ‘Áls ik de finish haal, komt er een derde.’ Zet dat maar in de krant. Zal mijn vrouw leuk vinden. Haal ik de finish niet, doen we niets.’'

Hij beseft dat het regelmatig afzien zal zijn tijdens de rally in Peru. ,,Als het tegenvalt heb ik wel het hele jaar plezier gehad.’' Op de bouw hebben ze Spierings sinds het voorjaar weinig meer gezien. Dakar is bijna een fulltime-baan geworden. ,,Ik moet trainen, sponsors binnenhalen. Dat laatste kan niet in de avonduren, dan zijn de bedrijven dicht. Ik zit niet vast aan een werkweek van veertig uur, of zestig à zeventig uur zoals vroeger. Ik werkte me helemaal de rambam.”, zegt Spierings.