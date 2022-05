Het hoofd wilde door, maar het lichaam van Mike Boudewijns sputtert tegen

Meer dan vierhonderd wedstrijden speelde Mike Boudewijns (40) in het eerste team van volleybalvereniging Polaris uit Helmond. Zaterdagavond was zijn laatste.

Toen Mike Boudewijns, samen met de eveneens afscheid nemende Wim Weltjens, in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Tupos in de tweede divisie D een publiekswissel kreeg, drong het nog niet tot hem door. Pas op de ochtend na het duel kwam het besef dat het echt de laatste was. ,,Na de wedstrijd voel je nog de adrenaline. Ik wilde winnend afsluiten en dat is gelukt.”

De dag na de wedstrijd had hij gemengde gevoelens. ,,In mijn hoofd was ik graag doorgegaan, maar fysiek gaat het niet meer. Het lichaam sputtert tegen. Na de training en wedstrijd voel ik pijntjes. Dat is de hoofdreden dat ik stop. Al komt ook de jonge garde eraan. Ze nemen je plaats over en dat is ook goed.”

Succesvolle lichting

Dat er een talentvolle lichting klaar staat daar heeft Boudewijns zijn bijdrage aangeleverd. Een jaar of zes geleden werd er bij de club een traject gestart om jonge talentvolle spelers klaar te stomen voor het eerste. ,,We hadden een succesvolle lichting in de jeugd en vonden dat we daar iets mee moesten doen. Met vier spelers van het eerste gingen we terug naar heren 2. De jeugdspelers waren toen vijftien jaar en eentje was er dertien. Samen zijn we gaan bouwen aan een nieuw heren 1.”

Het team werd getraind door Hans van Steenis, de huidige coach van het eerste. Boudewijns droeg zijn ervaring over op de nieuwe lichting. ,,Het gaat dan over hoe beleef je een wedstrijd. In de jeugd is het nog vrijblijvend, dat moet eruit. Als spelverdeler zet je ook de lijnen uit. Je coacht ze dan ook door te zeggen waar ze op moeten letten. Het is geweldig om de jeugd te zien groeien.” Dit seizoen werd afgesloten op de zesde plaats.

Quote Hans van Steenis is superbe­lang­rijk voor mij geweest en heeft mij leren volleybal­len Mike Boudewijns (40), Polaris

Voor hemzelf was Van Steenis belangrijk in zijn carrière. Boudewijns begon op zijn zesde met volleyballen en had Van Steenis in zijn jeugd als coach. Toen de inmiddels veertiger rond zijn veertiende, vijftiende in het eerste debuteerde was Van Steenis zijn teamgenoot. ,,Hij is superbelangrijk voor mij geweest en heeft mij leren volleyballen.”

Eerder zei Boudewijns niet opnieuw lager te willen gaan spelen, maar daar is hij op teruggekomen. ,,Als het fysiek gaat, wil ik in het tweede gaan spelen. Al moet ik ook kijken of ik het leuk vind. Het is twee klassen lager. Maar het kriebelt toch, het spelletje blijft zo leuk.” Polaris hoeft hem in ieder geval te missen, want hij blijft de vrouwen trainen.