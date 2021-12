Het kleine menneke uit Esch is gegroeid bij PSV: ‘Vroeger was ik bang of ik het wel zou redden, nu weet ik wat ik kan’

Bram Rovers (16) was pas 6 jaar toen hij na een oefentraining bij de F-jes van PSV huilend in de auto zat bij vader Willem. ‘Ik word telkens omver geschopt, dit zijn jongens die écht kunnen voetballen', snikte hij dan. Maar kijk nu, tien jaar later. Nog steeds actief bij PSV, dit seizoen in de O18. Het kleine menneke is gegroeid en met hem ook zijn zelfvertrouwen. Hij tekende onlangs een contract voor drie jaar, heeft inmiddels Puma als kledingsponsor en zou komend seizoen de overstap kunnen maken naar Jong PSV. ,,Vroeger was ik aan het einde van een seizoen telkens bang voor het eindgesprek. Nu niet meer. Ik weet wat ik kan.”