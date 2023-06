Het moet nog harder voor Eveline Saalberg

Eveline Saalberg liep in Hengelo haar eerste 400 meter van het seizoen. De tijd (52.57) was er nog niet een waar de atlete uit Vessem mee verder kan richting EK landenteams en WK. ,,Het moet harder en ik weet dat het harder kan.”

Als Europees estafettte-kampioene kent Eveline Saalberg haar plek in de vaderlandse 400 meter-top. Ze weet echter ook dat het harder moet om de status van de nummer drie achter Femke Bol en Lieke Klaver waar te blijven maken. ,,Ik weet ook dat het harder kan dan dit”, zei de 24-jarige atlete uit Vessem nadat ze op de FBK Games in een tijd van 52.57 als vijfde over de streep kwam na winnares Femke Bol.

,,Het is de eerste wedstrijd van het seizoen”, wil ze dan ook niet wanhopen. ,,Normaal begin ik zo vroeg in het seizoen na 200 meter te denken dat ik moe ben. Nu dacht ik bij 250 meter dat ik het wel ging redden. Tot vijftig meter voor het einde mijn benen er toch weer mee stopten. We proberen op de training ook de verzuring te trainen, maar in een wedstrijd is het toch weer anders.”

Wake up call

Eén ding weet Saalberg ook. En dat is wedstrijden anders zijn dan een goed gevoel op de training. ,,Wat dat betreft was het indoorseizoen al een wake up call.” Ze dacht haar limieten te kunnen lopen, maar kwam tot het besef dat het dit jaar nog harder moet in de wedstrijden.

,,Ik hoop nu dat het per wedstrijd beter gaat”, zegt Saalberg. Deze week loopt ze er nog twee, dinsdag in Spanje en zaterdag in Zwitserland. Twee weken later hoopt ze voor Nederland het EK Landenteams te kunnen lopen. ,,Ik ben nog niet zeker van de selectie, maar dat komt wel goed zegt mijn coach.”

Het grote doel is vervolgens om zich individueel te plaatsen het WK (400 meter). ,,Vorig jaar is dat ook gelukt. Alleen kon ik toen de vorm niet vasthouden tot het WK. Dat is nu de volgende uitdaging.” Saalberg liep in aanloop naar dat WK een tijd van 51.22. De limiet ligt dit jaar op 51.35.

Tim Verbaandert

Tim Verbaandert finishte in Hengelo op de 1500 meter als 12de in 3.40,38. ,,Het was een rare wedstrijd”, verzuchtte de atleet uit Veldhoven. ,,Ik had hier gehoopt een pr te lopen, maar ging in het begin zo super langzaam dat dat er niet in zat.”

Volledig scherm Eveline Saalberg bij de FBK Games in Hengelo. © Pro Shots / Erich Snijder