Het successeizoen van Branco van den Boomen kent maar geen einde: Veldhovenaar valt op in Franse bekerfinale

Hij speelde in 2020 nog in de Keuken Kampioen Divisie, maar inmiddels is Branco van den Boomen (27) een grote meneer in de Ligue 1. Zaterdagavond won hij met Toulouse FC de Franse beker, vooral ook door zijn inbreng en die van zijn landgenoten in de wedstrijd tegen Nantes: 1-5.

De Veldhovense middenvelder blijft maar sprookjes schrijven. Het verhaal is inmiddels wel bekend, maar toch: de Zuid-Franse club kwam Van den Boomen op het spoor dankzij statistieken. En hij bewust nu zo'n beetje wekelijks dat hij in Nederland te laag is ingeschaald: eerder redde hij het bij Willem II en sc Heerenveen niet in de eredivisie, onlangs werd bekend dat PSV zich op hem oriënteert.

En dat is niet gek ook. Van den Boomen behoort tot de uitblinkers van Toulouse FC en was ook in de gewonnen bekerfinale weer belangrijk: hij gaf de assist op de openingstreffer, ook Stijn Spierings (ex-RKC) gaf een assist en verder wisten ook Thijs Dallinga (twee goals) en Zakaria Aboukhlal (één goal) hun stempel te drukken.

En dus heeft Van den Boomen zijn eerste prijs op het hoogste niveau te pakken, maar houdt hij er - als hij überhaupt blijft - geen Europees voetbal aan over. Het Amerikaanse investeringsfonds RedBird is eigenaar van Toulouse, maar ook mede-eigenaar van AC Milan: en het is niet toegestaan dat twee clubs van (deels) dezelfde eigenaar in Europa spelen.

PSV?

Het is toch al zeer de vraag of Van den Boomen nog wel langer blijft in Zuid-Frankrijk, het contract van de middenvelder met de verfijnde traptechniek loopt af en hij is in de zomer transfervrij. Tel daarbij op dat er veel interesse in hem is en het kan zomaar dat de Veldhovenaar een mooie transfer gaat maken. ,,PSV? Ja, dat zou ik wel mooi vinden. Ik heb de club altijd een warm hart toegedragen”, zei hij recent bij Rondo.

