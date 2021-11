Hij stelde wel eens twaalf spelers op als hij niet kon winnen, maar Jan Paaijmans kwam ermee weg

Zege Herlings brengt hem op gelijke hoogte met Febvre: laatste manche gaat voor beslissing zorgen

De laatste manche gaat de beslissing geven in het WK motorcross. Herlings won de eerste manche in Mantova en staat daardoor gelijk met Romain Febvre. De Nederlander heeft echter het voordeel van meeste manchezeges, waardoor hij de titel virtueel weer even in zijn handen heeft.

10 november