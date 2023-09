Hockeyclub uit Valkenswaard staat aan de vooravond van memorabele terugkeer

De vreugde in Valkenswaard was groot, toen het vaandelteam in mei kampioen werd in de eerste klasse en daarmee promotie naar de felbegeerde overgangsklasse afdwong. Niet vreemd ook, want het gros van de leden van HOD zal de laatste wedstrijd van de mannenploeg op dat niveau nog op het netvlies hebben staan. Succescoach Bas Dirks vertrok in mei op het hoogtepunt en toenmalig assistent Tom Beerens is nu eindverantwoordelijk in Valkenswaard.

Hij kijkt vol goede moed uit naar de uitdagingen die zijn ploeg staan te wachten in de overgangsklasse. ,,De kern van ons team speelt al tien jaar samen en dat is in de loop van de jaren aangevuld met spelers uit de jeugd. Vorig jaar sprak het team uit kampioen te willen worden en dan hebben ze gerealiseerd. Dat is wel typerend voor deze groep. We zijn met z’n allen heel benieuwd naar het niveau in de overgangsklasse en hoe wij ons daar tegen verhouden, dat is nu nog lastig te zeggen’’, aldus Beerens.

De nieuwbakken coach uit Aalst-Waalre is al langere tijd in diverse rollen betrokken bij het vlaggenschip, nu voor het eerst als hoofdcoach. Hij wordt geassisteerd door de nog jonge Lieke van Otten (24), die zelf ook nog actief is als speelster van dames-1. ,,En met Mirko Hanusch hebben we ook iemand die vooral het mentale gedeelte op zich neemt. Hij kent als oud-speler van HOD de cultuur van de club en kijkt vooral naar hoe je persoonlijkheden kunt matchen. Inge van Veldhoven is nieuw als teammanager en daarmee zijn we heel blij als team.’’

Specialistentrainingen

Om het niveau van de ploeg omhoog te stuwen, heeft HOD (oud-)profs Jelle Galema, Tim Swaen en Marcel Balkestein bereid gevonden om gedurende het seizoen specialistentrainingen te verzorgen. Beerens: ,,Daarin neemt Jelle de aanvallers onder zijn hoede, Marcel doet het verdedigende stuk en Tim de strafcorners. Ieder dus vanuit zijn eigen specialisme, wat ervoor moet zorgen dat het niveau collectief omhoog gaat.’’

Verder geeft Beerens aan geen harde doelstelling te hebben, maar het per periode te bekijken. ,,Natuurlijk willen we erin blijven, maar het moet wel realistisch blijven. Gaat het heel goed? Dan kijken we omhoog. Valt het tegen? Dan strijden we om handhaving. Het belangrijkste is echter dat iedereen met plezier naar de club blijft komen en graag speelt.’’

