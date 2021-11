Hockeyers Swaen en Hoedemakers debuteren bij winnend Oranje in Pro League

De Belgen hadden in de Pro League al twee zeges geboekt op Duitsland. Voor Nederland was de dubbele confrontatie met België het begin van het nieuwe seizoen en de start van een nieuw tijdperk onder Delmee, die tevreden terugkeek op zijn debuut op de bank. ,,Vooraf had ik getekend voor 5 punten tegen België”, vertelde de opvolger van Max Caldas na afloop bij Ziggo Sport. ,,Dit zijn mooie succesjes om op voort te borduren. Ik vind vooral de manier waarop belangrijk. Het was misschien niet altijd even mooi of dominant, maar we zijn strijd blijven leveren.”