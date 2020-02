Hockeyers van Oranje-Rood staan voor cruciaal duel: ‘Play-offs hebben we nog in eigen hand’

Bij een nederlaag tegen Amsterdam kan er al zo goed als zeker een dikke streep door het bereiken van de play-offs om de landstitel. Op dit moment is de achterstand van nummer zes Oranje-Rood al zeven punten op de vierde plek, die recht geeft op play-offdeelname. Harry van Hout, voorzitter van Stichting Tophockey bij de Eindhovense hoofdklasser, beseft dat het duel met Amsterdam (dat net als Oranje-Rood negentien punten heeft) cruciaal is. ,,Maar wij hebben alle kansen nog in eigen hand”, blijft Van Hout positief. ,,Als we alles winnen, halen we de play-offs.”