Hockeyster Fleur Broers vindt in België weer uitdaging: ‘Zo groot is het verschil met Nederland niet meer’

Zilver voor Van Dijke op EK in Praag, Franssen pakt brons

20 november Sanne van Dijke heeft op de Europese kampioenschappen judo in Praag genoegen moeten nemen met zilver. De 25-jarige judoka verloor in de finale in de klasse tot zeventig kilogram van Margaux Pinot uit Frankrijk op ippon. Vorig jaar was de Française haar ook al de baas in de finale van de EK.