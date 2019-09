Hockeyster Malou Pheninckx: ‘Olympisch vuur is door Tokio-trip aangewakkerd’

MOTORCROSS OF NATIONS Herlings wil gat in palmares nog vullen: ‘Ik heb geluk gehad, maar ook pech. Zo blijft het leven in balans’

11:30 Jeffrey Herlings heeft bijna alles gewonnen in de motorcross wat er te winnen valt. De Motocross of Nations is het enige dat ontbreekt. Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen zullen hem zondag in Assen helpen die leemte op zijn palmares op te vullen.