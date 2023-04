Hockeysters Oranje-Rood op titelkoers na zege in topper, maar ‘het blijft een onvoorspelbare competitie’

Een mix van opluchting, oprechte blijdschap en ontlading kwam los bij de hockeysters van Oranje-Rood na het laatste fluitsignaal van de clash met Groningen, vooraf de nummer twee. De winstpartij tegen de Noorderlingen betekende alweer de zesde zege in zeven wedstrijden na de winterstop en daarmee stevent de ploeg van coach Rob Haantjes af op het kampioenschap in de promotieklasse.

Of de champagne al koud gezet mag worden, nadat ook de horde die ‘Groningen’ heet is genomen? ,,Het blijft een onvoorspelbare competitie. Tot het moment dat we daadwerkelijk met de schaal in handen staan, hebben we écht nog niks en dat moeten we ons ook allemaal goed beseffen’’, zegt aanvoerster Lisa Scheerlinck stellig. Met nog vier wedstrijden te spelen heeft Oranje-Rood een voorsprong van vier punten op Push, dat na zondag de nieuwe nummer twee is. Over twee weken komt de ploeg uit Breda naar Eindhoven, dan kan Oranje-Rood in een rechtstreeks duel de genadeklap uitdelen.

Zo ver is het dus nog niet. Tussendoor wacht nog een confrontatie met nummer zes Victoria en Scheerlinck leefde zondag vooral in de waan van de dag. Na afloop bleef ze net wat langer dan haar teamgenoten staan om het publiek te bedanken en de entourage op de tribune gade te slaan. ,,Ik blijf het echt geweldig vinden dat heel de club ons steunt. Als je ziet hoeveel mensen er vandaag weer op de tribune zitten, ik krijg daar keer op keer kippenvel van.’’

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Lisa Scheerlinck wordt een stick dwars gelegd. © Juan Vrijdag / DCI Media

Voor de captain was het sowieso een mooie middag, want in het laatste kwart zette ze zelf de 2-0 op het bord. ,,Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor de laatste keer heb gescoord, maar de blijdschap zat ’m vooral in de timing. Na de 2-0 is de wedstrijd in principe binnen.’’

De talentvolle aanvalster Guusje Moes had vlaak daarvoor al de score geopend. Groningen vond vlak voor tijd nog wel een aansluitingstreffer, maar de Eindhovense zege kwam niet in gevaar.

Quote Ik zou het heel leuk vinden om nog minimaal een jaar in de hoofdklas­se te kunnen spelen Lisa Scheerlinck, aanvoerster Oranje-Rood

Scheerlinck (28) loopt ondertussen al twaalf jaar mee in Eindhoven en plakt er nog minimaal één seizoen aan vast. De reden? ,,Liefde voor het spel, liefde voor de club en liefde voor het team’’, geeft ze toe. ,,Het is gewoon nog te mooi om te stoppen. Ik zou het heel leuk vinden om nog minimaal een jaar in de hoofdklasse te kunnen spelen.’’

Haantjes sprak van een ‘zware bevalling’ tegen Groningen. De spanning die in de eerste helft op de ploeg stond werd volgens de coach in de rust omgezet in energie, wat vervolgens de doorslag gaf. Ondanks de euforie wees ook hij na afloop vragen over champagne en het naderende kampioenschap van de hand. ,,We leven van wedstrijd naar wedstrijd en met Push treffen we nog een hele goede ploeg. Dat we veel vertrouwen hebben is echter geen geheim.’’

Stand promotieklasse: 1. Oranje-Rood 18-38, 2. Push 18-34, 3. Groningen 18-31, 4. Huizen 18-29, 5. HIC 18-29, 6. Victoria 18-28, 7. MOP 18-26, 8. Laren 18-22, 9. Were Di 18-20, 10. Leonidas 18-20, 11. Almere 18-15, 12. HBS 18-9.