HOD staat na titel nu écht op de hockeykaart: ‘Zo veel mensen als nu heb ik hier nog nooit gezien’

Na 33 jaar zijn de mannen van HOD terug in de overgangsklasse. De hockeyploeg uit Valkenswaard won zondag op eigen veld met 4-1 van Weert en kroonde zichzelf daarmee tot kampioen in de eerste klasse. ,,Dit overtreft alles.’’

De supporters van HOD pakten zondag flink uit om hun ploeg een steun in de rug te geven tijdens de kampioenswedstrijd in de eerste klasse. Met het nodige knal- en siervuurwerk kwamen de hockeyers het veld op en dat was niet de laatste keer dat het die middag zou knallen. Na elk doelpunt werd het gejuich luider en de ontlading na het laatste fluitsignaal kende amper grenzen.

Dat de spanning er wel degelijk op stond, was ook te zien aan het verloop van de wedstrijd. HOD speelde niet groots, maar was wel constant. Dat is ook direct de kracht van de Valkenswaardse ploeg, zou coach Bas Dirks na afloop zeggen. ,,We hadden dit seizoen alles in huis. Een goede strafcorner, gevaarlijke spitsen, verdedigend stonden we sterk en daarachter stond nog een goede keeper’’, aldus de succescoach.

IJzersterk kwartier

HOD had aan een ijzersterk kwartier na rust voldoende om het kampioenschap in veilige haven te brengen. Halverwege stond het, mede door een doelpunt van Lucas van Bergeijk, nog 1-1. Na de thee trapte de ploeg het gaspedaal in en door treffers van achtereenvolgens Bram Kostermans, Loet Lambermont en Gijs Olde Hampsink kon de champagne uit de koeling worden gehaald.

Quote Voor coach Bas Dirks betekent het kampioen­schap een afscheid van HOD met een gouden rand

Nadat de eerste vreugde-uitbarstingen waren gaan liggen, sprak Dirks: ,,De afgelopen weken werd het hier langs de lijn steeds drukker, maar zo veel mensen als nu heb ik hier nog nooit gezien. Echt prachtig.’’ Voor de coach betekent het kampioenschap een afscheid met een gouden rand, want aan het einde van het seizoen gaat hij HOD verlaten om bij Push in zijn woonplaats Breda aan de slag te gaan. ,,Ik laat de groep met een gerust hart achter. Ik ben ervan overtuigd dat ze het goed gaan doen in de overgangsklasse.’’

Mooiste dag

HOD-icoon Bram Kostermans (30) sprak na afloop van de mooiste dag uit zijn hockeycarrière. De aanvaller loopt al veertien seizoenen mee in het vaandelteam en zag zijn ploeg de afgelopen jaren steeds een beetje beter worden. ,,We zijn een team dat al lang bij elkaar is en kennen elkaar door en door. We zijn vanuit de tweede klasse opgeklommen naar de eerste klasse en nu na zes jaar weer gepromoveerd. De eerste promotie was al een groot feest, maar dit is echt de overtreffende trap’’, verhaalt de routinier.

Vorig jaar promoveerde het vrouwenteam van HOD ook al naar de overgangsklasse en na 33 jaar maken de mannen nu dus ook hun rentree op dat niveau. ,,Heel gaaf dat we dat met ‘ons clubje’ hebben gerealiseerd. HOD staat nu écht op de hockeykaart en daar mag iedereen binnen de vereniging trots op zijn’’, zegt Kostermans.

Hij kijkt even op en ziet dan zijn coach in de dug-out zitten, die van daaruit de feestvreugde gadeslaat. ,,Bas heeft het hier ontzettend goed gedaan, zonder zijn inzet was dit allemaal niet gelukt. Daarvoor verdient hij wel een groot compliment.’’