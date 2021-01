Hoe bouw je als privéteam een racetruck? Een kijkje in de keuken van Team Dakarspeed

‘Opa Tommie’ mist voor het eerst in 14 jaar gevecht van Nieky Holzken: ‘Wist niet dat een week zó lang duurde’

11 december HELMOND - Waar Nieky Holzken (36) is, daar is Tommie Weber (77). Normaal reizen ze samen de hele wereld over, maar deze vrijdag niet: ‘opa Tommie’ zag noodgedwongen vanaf de bank hoe de Helmondse kickbokser met een spectaculaire knock-out won in Singapore. ,,Ik was nog nooit zó zenuwachtig.”