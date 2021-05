Hoe een ‘klein clubke’ twee Olympische judoka's voort heeft gebracht: ‘Niet mauwen, maar winnen’

Hij kan uren vertellen over alles wat hij mee heeft gemaakt met Sanne van Dijke en Guusje Steenhuis, die deze week te horen kregen dat ze naar Tokio mogen. Als coach bracht Jo Gevers dagen door met de twee judoka's, zoals die keer in Kiev. Van Dijke weigerde af te tikken toen ze gewurgd werd en raakte even bewusteloos. Toen ze even later wakker werd en zag dat haar tegenstander had gewonnen, kon de Heeswijkse haar ogen niet geloven.