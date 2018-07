Hoe is Loket Herlings dit keer gezind?

Poolbiljar­ter Feijen prolon­geert titel op EK in Veldhoven

20 juli Poolbiljarter Niels Feijen heeft voor de zevende keer in zijn loopbaan het Europees kampioenschap op het onderdeel straight pool op zijn naam geschreven. De Nederlander was in de finale in Veldhoven te sterk voor de Oostenrijker Albin Ouschan. De 41-jarige Feijen zegevierde met 125-73.