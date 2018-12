Hoe saaier de Dakar, hoe beter voor de Neerkantse kistrijder Snijders

Marcel Snijders is terug op de motor in de Dakar Rally. Na vier jaar navigeren en een 'sabbatical', heeft hij weer een tweewieler van stal gehaald voor de zwaarste woestijnrally ter wereld. De start is op 7 januari in Peru. Het wordt zijn twaalfde Dakar, waarmee hij gedeeld vierde staat op de lijst van Brabanders met de meeste Dakarstarts. Zelf houdt Snijders het op 13. ,,Of 12,5 dan toch", doelend op 2008, toen hij in Lissabon klaar stond voor de start en de rally op het laatste moment werd afgeblazen wegens bedreigingen, geuit door Al-Qaida.