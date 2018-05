Holzken daagt Smith uit voor rematch

'Champions League'

Holzken nam het in februari in het kader van de World Boxing Super Series ook al op tegen Smith. The Natural weerde zich kranig tijdens het duel in de 'Champions League van het boksen' en verloor uiteindelijk op punten van zijn tegenstander uit Liverpool. Dat terwijl bokskenners vooraf zeiden dat het een wonder zou zijn als Holzken het einde van de partij zou halen. ,,Jullie horen nog van me", stelde hij destijds vol zelfvertrouwen.