Holzken is gretig na overtuigende zege in Singapore: ‘Er staan mooie dingen te gebeuren’

De trainer was tevreden over het gevecht van zijn pupil, ook al bleef de knock-out uit. ,,Iedereen denkt dat Nieky een machine is en dat hij altijd maar iedereen knock-out slaat. Maar ik heb liever zo'n wedstrijd. Als je richting de wereldtitel wil werken, is het goed om rondes in de benen te krijgen. Dat heeft Nieky nu wel gehad”, analyseerde Weber. De eerste partij tegen Cosmo Alexandre was na 1,5 ronde al voorbij, Holzken sloeg hem snel knock-out.

Beckham van Vietnam

Holzken kreeg in Singapore nog bezoek van Danny (Nguyen) van Bakel, ‘de Vietnamese Beckham‘. De in Geldrop opgegroeide voetballer is een ster in Vietnam en kwam speciaal voor de wedstrijd overgevlogen. ,,Ik heb nog twee vrijkaarten voor hem geregeld. Hij vond het prachtig om mee te maken. Voetballen is mooi, maar dit... Dit was een heel andere sfeer”, stelt Weber. ,,De mensen in Azië leven veel meer mee. Je wordt hier echt op handen gedragen. Schitterend.”