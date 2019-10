Holzken neemt verlies als een man: ‘Gevoel dat het vuurtje is gedoofd’

De teleurstelling zat diep bij Nieky Holzken en coach Sjef Weber na de nederlaag tegen Regian Eersel. De Helmonders namen hun verlies als een man. ,,Soms moet je gewoon toegeven dat de tegenstander beter is. Dat was nu ook het geval”, stelde Holzken zelf.

Snel na afloop van de partij tegen Eersel, die vijf ronden duurde, bekroop hem het gevoel dat hij niet meer de klasbak van weleer is. ,,Het vuurtje is gedoofd, dat gevoel heb ik nu. Regian (Eersel, red.) zat tien jaar geleden nog op school, toen was ik zijn voorbeeld. Voor hem is het mooi dat hij van zijn voorbeeld heeft gewonnen. En wat ik zei: het was terecht.”

Respect

Trainer en schoonpa Weber sloot zich bij die woorden aan. Alleen aan het einde van de eerste ronde had hij het gevoel dat Holzken de Amsterdammer de ring uit zou slaan. ,,We hebben er alles aan gedaan, maar er zat niet meer in. En aan als als hebben we niks. Als ik mijn ballen niet had gehad, was ik een meisje geweest. Het is heel erg jammer.”

Zowel Holzken als Weber toonden vooral ook respect voor de 26-jarige Eersel, die in hun ogen een topkickbokser is. ,,Het was heel mooi geweest als we op het einde van Nieky’s carriere bij zo’n mooie organisatie nog de kampioensriem mee hadden kunnen pikken. Aan de andere kant moeten we ons ook niet schamen om van zo’n kampioen te verliezen.”

