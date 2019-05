Holzken toont zich strijdbaar na mislopen wereldtitel: ‘Ik stop niet voordat die titel in Helmond is’

Holzken en trainer Sjef Weber hielden ook gemengde gevoelens aan het gevecht over. Breekpunt in de wedstrijd was volgens hen een knietje in de tweede ronde. Holzken raakte zijn Nederlandse opponent met die knie vol op de lever, maar die deed voorkomen alsof hij in zijn kruis werd geraakt. Daarom kreeg Eersel géén acht tellen en kreeg hij de tijd om te herstellen. ,,Het had heel anders kunnen lopen als hij wél die acht tellen had gekregen. Nieky was klaar om hem te slopen. De eerste twee ronden waren sowieso voor ons”, analyseerde Weber.