Holzken wint overtuigend in Singapore, tegenstander Haida verlaat aangeslagen de ring

Holzken koos meteen de aanval en had zijn tegenstander in de eerste ronde al tegen het canvas liggen. De commentatoren noemden het ‘een indrukwekkende vertoning’. Ook de tweede ronde was een prooi voor The Natural, die zijn knie in die ronde flink tegen de neus van Haida plantte. De Italiaan hield echter nog stand.

In de laatste ronde was Holzken dichtbij een knock-out, zeker toen Haida na een trap van de Helmonder een flinke snee onder zijn oog opliep. Haida moest behandeld worden, maar kon de partij nog wel uitvechten. De jury wees Holzken echter unaniem aan als winnaar. Holzkens volgende doel is de wereldtitel. ,,Voor minder doe ik het niet”, zei hij in aanloop naar het gevecht stellig. Het is wachten totdat ONE Championship hem de kans geeft.