Hongerige PSV-handbalsters: ‘Ze willen samen leren, genieten en lol maken.’

De uit Venlo afkomstige Björn Willunat vindt dat zijn ploeg ondanks de korte voorbereidingstijd al flink wat stappen heeft gemaakt: ,,De afgelopen drie weken hebben we goed benut. Maar er is nog genoeg te doen. Het is wel leuk dat het nu echt gaat beginnen. We gaan het eredivisieavontuur open in. Het belangrijkste is dat we gaan toewerken naar de periode april/mei en onszelf daarin als team stevig door ontwikkelen. Want we moeten zorgen dat we aan het eind van de competitie op ons sterkst zijn. Want dan valt in de play-offs de beslissing over wie er degradeert.”