Honkballer Rick van den Hurk: Big in Japan, anoniem in Eindhoven

dakar rally Gerard de Rooy schuift plaatsje op na diskwalifi­ca­tie Rus

14:48 Team De Rooy is tevreden over de prestaties van de vier trucks tijdens de vijfde etappe van de Dakar Rally. De vier verloren weliswaar tijd, maar niet zoveel als in de voorgaande dagen. Al is er nog wat onduidelijkheid over de uitslagen.