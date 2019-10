Honkballer Van den Hurk (34) grijpt vierde Japanse landstitel met Fukuoka Hawks

Hernia houdt De Rooy uit Dakar Rally

21 oktober Gerard de Rooy ziet af van deelname aan de Dakar Rally in 2020. Vanwege een hernia-operatie zal de tweevoudig winnaar in januari niet in een van de Iveco-trucks stappen. Wel zal hij in januari zijn team als adviseur bijstaan tijdens de eerste editie van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië.