Hoog Brabants gehalte in hockeyfinale: ‘Daar zou je een mooi team mee kunnen vormen’

Voetballer uit Best speelt de wedstrijd van zijn leven op het legendari­sche Wembley: ‘Dit zou de kers op de taart zijn’

Voor een voetballer die in de Keuken Kampioen Divisie en in de hogere amateurklassen in Nederland uitkwam, is spelen op Wembley slechts een droom. Toch? Niet voor Ruben Rodrigues (26). De voetballer uit Best speelt zaterdag met Notts County in het immense Engelse stadion de wedstrijd van zijn leven.