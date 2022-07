Hoogtepunt voor Bestenaar op de golfbaan: ‘Dat was tot nu toe de belangrijkste putt van m'n leven’

Golfer Lars van Meijel maakte vorige week op de roemruchte Schotse golfbaan St. Andrews zijn debuut op een majortoernooi. De 28-jarige speler uit Best haalde in het sterk bezette deelnemersveld ook direct de cut én zag golflegendes als Tiger Woods en Rory McIlroy in levende lijve.

Lars, je eerste major en dan ook nog direct de cut halen. Hoe was dat?

,,Echt fantastisch. Je weet natuurlijk niet wat je moet verwachten, hoe de atmosfeer is en hoe goed het niveau daadwerkelijk is. Ik had nog nooit tegen de grote jongens uit Amerika gespeeld, alleen dat is al een prachtige ervaring. Uiteindelijk ben ik 53e geworden en heb ik niet het gevoel dat ik écht goed gespeeld heb. Aan de ene kant is dat positief, want dat betekent dat er nog wel rek in zit. Anderzijds is het zonde dat ik niet alles eruit heb gehaald.”

Hoe was het om te spelen op St. Andrews, dat toch bekend staat als ‘home of golf’?

,,Het toernooi is onwijs groots en professioneel opgezet, vergelijk het maar met Wimbledon. Een major wordt vier keer per jaar gespeeld en het Brits Open is het oudste toernooi ter wereld. Er waren 1,3 miljoen aanvragen voor tickets, waarvan er ‘slechts’ 290.000 gehonoreerd konden worden. Tijdens het golfen probeer ik me te focussen op m’n eigen spel, maar het is toch wel heel speciaal als er zo veel mensen op de tribunes zitten.”

Wat was voor jou het mooiste moment van afgelopen week?

,,Er deden 156 spelers mee, waarvan er 70 de cut haalden. Op de tweede speeldag moest ik een birdie maken op de laatste hole om daar bij te horen. Toen maakte ik een putt van ruim drie meter afstand, wat dus voldoende was om daar bij te horen. Dat was echt een heel gaaf moment. Het laat ook zien dat ik op de goede weg ben en met de juiste dingen bezig ben. Die putt was tot nu toe de belangrijkste putt van m’n leven.”

Volledig scherm Lars van Meijel op het Brits Open © Luuk van Esseveldt

Wat is jouw grootste overwinning tot nu toe?

,,Op de Challenge Tour heb ik in 2019 een toernooi in Frankrijk gewonnen. Dat jaar heb ik ook voldoende punten behaald om op de DP World Tour te kunnen spelen, dat is de beste toernooireeks aan deze kant van de oceaan. Vorig jaar ben ik uit die categorie teruggevallen, maar nu heb ik de weg omhoog weer ingeslagen. Afgelopen week waren m’n ouders, vriendin en enkele andere naasten erbij. Het was heel fijn om m’n debuut op een major samen met hun te kunnen delen.”

Wat is jouw ultieme doel in het golf?

,,Ik wil uiteindelijk naar de PGA Tour in de Verenigde Staten. Daarnaast wil ik ook meer majors gaan spelen en uiteindelijk meedoen om de winst. De sfeer waarin ik afgelopen week heb gespeeld was echt geweldig, die wil ik absoluut nog veel vaker gaan ervaren.”