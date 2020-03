IJshockeybond beslist: Kemphanen én Tigers kampioen eerste divisie

Nadat de bond eerder al aangaf de rest van het seizoen op te schorten, is nu dus een besluit genomen over het verdelen van de kampioenschappen. Beide ploegen bleken gedurende het reguliere seizoen veruit de sterksten en bereikten ook de finale van de play-offserie, die na één wedstrijd moest worden gestaakt in verband met de verspreiding van het coronavirus. ,,Het lijkt me duidelijk dat wij dit als organisatie heel goed kunnen begrijpen”, geeft voorzitter Tom van Doorne van Eindhoven Kemphanen aan, die benadrukt dat sport op dit moment niet het belangrijkste is. ,,Ik denk dat het voor iedereen nu wel duidelijk is dat gezondheid voor gaat.”