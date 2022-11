IJshockeyer Corné van Stuijvenberg (18) stond 1,5 jaar langs de kant, maar gaat volgende maand naar het WK

Waarom ben je gaan ijshockeyen?

,,Ik ging als klein kind iedere zaterdag op de naastgelegen ijsbaan schaatsen met mijn vader, dus ik kon al goed schaatsen. Mij werd daarom meerdere keren gevraagd of ik wilde ijshockeyen bij Kemphanen. Ik heb ook nog gehockeyd en getennist. Hockey vond ik uiteindelijk niet zo leuk en het werd te druk om naast het ijshockeyen ook nog te tennissen.”

Wanneer had je door dat je het weleens ver zou kunnen schoppen met ijshockey?

,,De nationale selectie begint bij de onder-12. Daar werd ik toen al voor gevraagd, sindsdien heb ik altijd in de Nederlandse selectie gezeten. Toen ik 14 was, werd ik gevraagd om in Keulen bij Kölner Haie te spelen. Daar heb ik een seizoen gespeeld, maar ik raakte geblesseerd aan mijn schouder. Daarom heb ik daar moeten stoppen en ben ik uiteindelijk terug naar Eindhoven gekomen.”

Je was lang uitgeschakeld door je blessure. Wat was er aan de hand?

,,Het duurde 1,5 jaar voordat ik geopereerd werd aan mijn schouder. Tussendoor heb ik wel getraind, maar iedere keer raakte ik opnieuw geblesseerd. Het was heel frustrerend, want telkens als ik net weer kon meedoen, raakte ik in de eerste wedstrijd weer geblesseerd. Het was demotiverend om iedere keer weer opnieuw te herstellen en alsmaar naar de fysio te moeten. Uiteindelijk wist ik dat een operatie ervoor zou zorgen dat ik weer normaal kon ijshockeyen. In 2020 werd ik geopereerd, sindsdien heb ik er nooit meer last van gehad.”

Zijn er grote verschillen tussen ijshockey in Nederland en Duitsland?

,,In Duitsland leeft ijshockey veel meer. Daar is het een hele grote sport, in Nederland leeft het helemaal niet. Ook de stadions zitten daar bomvol. Iedere kleine stad heeft daar al een ijshockeyclub, hier hebben alleen de grote steden één team.”

Je bent geselecteerd voor het WK onder-20 in Litouwen. Wat zijn je verwachtingen?

,,We spelen tegen sterke landen. We zullen het heel zwaar krijgen, omdat we vorig jaar zijn gepromoveerd. Ieder jaar speel je een WK en dan speel je tegen de landen die ongeveer even goed zijn. Als je eerste wordt, ga je naar een hogere poule. Als je laatste wordt, ga je een poule lager. Het hoogste niveau speelt echt om het wereldkampioenschap. Wij spelen op het derde niveau.”

Jullie wonnen met 7-2 van Yeti’s Breda. Wat vond je van jouw eigen prestatie?

,,Het was een heel fysieke wedstrijd met veel straffen. Ik kreeg veel pucks op snelheid het aanvalsvak in, maar mijn afronding was wat minder.”