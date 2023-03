IJshockeyers Eindhoven Kemphanen bereiken finale van play-offs om landstitel

Net nadat de laatste hobbyschaatsers van de 400-meterbaan zijn gestapt, begint het naastgelegen ijshockeyveld vol te lopen. Het is vrijdagavond, de ijshockeyers van Eindhoven Kemphanen beginnen aan de laatste training. Ze zijn gekleed in het zwart, blauw, oranje, groen en rood - opgedeeld in vijf groepjes bereiden ze zich voor op de halve finale tegen Amsterdam Tigers.

Met zijn stick in de hand wijst trainer Larry Suarez spelers aan tijdens de uitleg. Zijn fluitje galmt tijdens de warming-up over het ijs, waarop de ijshockeyers gezamenlijk een grote bocht maken. Het heeft wat weg van de kunstschaatsers, die honderd meter verderop op hetzelfde moment oefenen op klassieke muziek.

Zwaarbevochten

Zwaarbevochten dwong Kemphanen de zondag ervoor een beslissende wedstrijd af in de play-offs om de landstitel. In eigen huis werd Tigers met 5-4 verslagen, een dag na het 3-1 verlies. Omdat het in de play-offs om een best-of-three gaat, was een derde treffen nodig.

Vijf minuutjes, dat is hoe lang de ijshockeyers feest mochten vieren in de kleedkamer. Daarna moest de focus weer terug, want die finaleplek was er nog niet. Maar hoe euforisch de stemming toen ook was, hoe weinig daar tijdens de voorbereidingen nog van overbleef. In een paar dagen tijd meldden een aantal onmisbare spelers zich af.

Ziek

Luke Zwartbol, wiens schorsing net voorbij was, meldde zich ziek. Petr Pilař had zijn arm in het gips na een werkongeluk. Jeroen Raats, die tijdens lastige wedstrijdfases voor kalmte op het ijs zorgt, liep moeilijk door een knieblessure. En Lucca Kluijtmans was al afwezig door een teruggekeerde bovenbeenblessure. Gevolg: een uitgeklede verdediging. Uitgerekend in de belangrijkste wedstrijd tot dan toe, tegen de ploeg die geen geheim maakte van zijn ambitie om dit jaar landskampioen te worden.

Suarez hamerde er daarom nog maar eens op tijdens de laatste wedstrijdbesprekingen: alleen een nóg hechter collectief dan normaal kon die tegenslagen overwinnen. Een minuut voor de face-off kwam daar ook de steun van een volle dubbeldekker met meegereisde toeschouwers bij, die ruim een uur later dan gepland vertrok uit Eindhoven.

Met Branko Dijstelbloem en David Church als eindstations knokte Kemphanen zich naar 0-2. Afgepeigerd waren ze, de veldspelers, dus werd een time-out ingelast. Even op adem komen. In de tweede pauze ging coach Suarez niet eens mee naar de kleedkamer. De spelers mochten het zelf laten zien.

Kemphanen beloonde dat vertrouwen, ook nadat Tigers de aansluitingstreffer maakte. Zonder keeper en met een extra veldspeler zetten de hoofdstedelingen Kemphanen onder constante druk. Totdat aanvoerder Damian Kluijtmans twintig seconden voor tijd een gaatje vond, en de puck van afstand in een leeg doel schoof. Het beeld van Kluijtmans, die zijn geblesseerde broer Lucca bij de boarding opzocht voor een high five en een knuffel, was er een voor in de fotoboeken.

Volledig scherm Damian Kluijtmans (op archiefbeeld). © DCI Media