‘Ik voetbal voor mijn land, niet voor de Taliban’, Najim Haidary is opnieuw op pad met het Afghaans elftal

Wouter Rosegaar gaat met Al Qassimi voor top 10 in Dakar Rally

Navigator Wouter Rosegaar weet zich ook in 2022 verzekerd van een stoeltje in de Dakar Rally. De Zeelander stapt in de auto bij Sheikh Khalid Al Qassimi die al twee keer in de top 10 eindigde van het autoklassement.

22 oktober