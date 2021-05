In de schaduw van Anton Geesink en Wim Ruska judoot Helmondse Eddie naar een zilveren medaille op het EK in Rome

Voor het Palazzetto dello Sport in Rome poseert een groep van zestien Nederlandse judoka’s en officials. Blikvanger op de foto is Wim Ruska. Als enige heeft hij zijn trainingsjack uit. Een strak zwart shirt maakt zijn gigantische torso nog indrukwekkender. Helemaal achteraan staand, maar boven iedereen uit torend staat Anton Geesink. De bekendste Nederlandse judoka ooit wordt op 13 mei 1967 Europees kampioen in zijn klasse, net als Ruska. Voor Geesink is het zijn laatste wedstrijd ooit als topsporter. Letterlijk in de schaduw van Geesink en Ruska op de foto, hurkt op de voorste rij een jonge Eddie van de Pol, toen nog met veel haar. Net als Geesink en Ruska haalt hij de finale van het Europees kampioenschap in Rome. Van de Pol moet met zilver genoegen nemen op 12 mei 1967. ,,Ik was superblij. Natuurlijk word je liever kampioen. Maar veel vaker dan een tweede plek word je vierde, vijfde of zesde, zo simpel is het ook gewoon.”