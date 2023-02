In de zomer nog kok bij de Efteling, nu prof in Gibraltar: ‘Soms moet je ook trots op jezelf zijn’

PSV Vrouwen laat Ajax in slotminuut glippen

De topper in het vrouwenvoetbal tussen PSV en Ajax eindigde in een 2-1 overwinning voor Ajax. De druiven waren zuur voor de Eindhovense vrouwen. In de slotminuut tikte Lisa Doorn de winnende treffer voor de bezoekers binnen. Een remise was meer dan verdiend geweest voor PSV.

5 februari