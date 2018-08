In Turkmenistan begint voor Wouter Rosegaar een nieuw rallyavontuur

Kennismaking

Hunt en Rosegaar gaan in september proefdraaien in de woestijnrally van Turkmenistan. De twee hebben na een nadere kennismaking in Londen al een meerjarenplan gesmeed. Het fabrieksteam van Peugeot heeft zich teruggetrokken uit de Dakar Rally. Onder andere de kampioensauto’s van Carlos Sainz en Stéphane Peterhansel kwamen beschikbaar. De Britse vastgoedondernemer Hunt heeft beslag weten te leggen op een exemplaar en was daarmee al succesvol in de Silk Way Rally. Rosegaar is aangestoken door het enthousiasme van Hunt. ,,‘Hoe kom je bij mij uit, want ik sta toch niet in de showroom?’, heb ik hem gevraagd. Hij legde uit dat hij deze uitdaging liever aangaat met een jong iemand dan met een soort mentor. Ook ik heb nog veel te leren”, zegt Rosegaar, hoewel hij op twaalf Dakar-starts al elf keer de finish heeft gehaald. In 2015 eindigde hij met Van Loon als vierde, nog altijd de beste Nederlandse klassering ooit bij de auto’s.