Indoor Brabant gaat in maart door zonder publiek

Paardensportevenement The Dutch Masters Indoor Brabant in Den Bosch gaat over zeven weken in afgeslankte vorm van start zonder publiek. Alleen zestig topruiters - springsport en dressuur - zijn van 12 tot en met 14 maart welkom in de Brabanthallen in Den Bosch.

Directeur Marcel Hunze noemt het goed nieuws dat Indoor Brabant dit jaar wel doorgang kan vinden. Na het drama van vorig jaar toen het evenement één uur voor de opening alsnog gecanceld moest worden, was de afgelopen maanden alles gericht op groen licht. ,,Voor de continuïteit van het evenement, voor het grandslamconcept, voor de hele paardensport en voor de ruiters is het heel belangrijk dat The Dutch Masters Indoor Brabant doorgaat”, zegt Hunze. ,,Het is het eerste paardensportevenement van topniveau dat sinds de corona-uitbraak kan plaatsvinden.”

Volledig scherm Marcel Hunze, directeur van Indoor Brabant. © copyright Marc Bolsius

Zestig ruiters

Zo’n zestig ruiters uit de hele wereld komen in maart naar de Brabanthallen. De directeur acht dat verantwoord. Hunze: ,,Het gros van de ruiters verblijft al enige tijd in Europa. We creëren voor hen een strakke bubbel. Ruiters worden dagelijks getest en in hotels worden aparte afdelingen voor hen ingericht.”

Afgelopen najaar waren de werkzaamheden van de organisatie er op gericht om Indoor Brabant met beperkt publiek te houden. ,,De wereld stond er toen wat beter voor en we waren gematigd optimistisch om 2.500 toeschouwers per dagdeel binnen te laten, zo’n dertig procent van de normale capaciteit”, licht Hunze toe. ,,Maar gezien de huidige situatie met alle belemmeringen is dat niet meer realistisch. In nauw overleg met de Veiligheidsregio hebben we besloten om het evenement puur te organiseren voor de topsport en zonder publiek.” Anders dan andere jaren gaat het dit jaar om een driedaags evenement in plaats van vier dagen.

Felle kritiek

Vorig jaar hield de organisatie van Indoor Brabant lang vol dat het paardensportfestijn hoe dan ook zou doorgaan terwijl het coronavirus al flink oprukte in Brabant. Twee dagen voor de start werd besloten om de toeschouwersaantallen terug te brengen tot duizend bezoekers per dagdeel. Na felle kritiek was deze optie een dag later al van de baan; Indoor Brabant zou zonder publiek doorgaan. Toen op donderdagmiddag 12 maart premier Mark Rutte in een persconferentie bekendmaakte dat alle evenementen met meer dan honderd personen werden verboden, ging er - één uur voor de opening - alsnog een streep door Indoor Brabant.

Volledig scherm Nog voordat het evenement in 2020 van start kon gaan, ruimden medewerkers alles weer op. Eén uur voor aanvang van Indoor Brabant The Dutch Masters ging er streep door de editie van 2020. © Koen van Weel/ANP

De kostenpost van de late afgelasting in 2020 is volgens Hunze ‘dankzij onze partners beperkt gebleven tot enkele tonnen’. ,,Als we niet zoveel steun hadden gekregen van sponsoren en andere partners was het een miljoenenstrop geworden. Voor iedereen die Indoor Brabant een warm hart toedraagt, vinden we het belangrijk dat de editie van 2021 wel doorgaat. Helaas zonder publiek maar alles is via de livestream te volgen.”

