Jasper van den Heuvel wint ELE Rally in ‘lekker wendbare’ Ford Fiesta R5

Jasper van den Heuvel heeft zaterdagavond in de omgeving van Eindhoven de ELE Rally gewonnen. In zijn Ford Fiesta R5 bleef de man uit Barneveld samen met navigatrice Lisette Bakker grote concurrent Bob de Jong (Hyundai i20 R5) met 30 seconden voor.

Als derde reed Skoda Fabia R5-rijder Kevin van Deijne het finishpodium op in het centrum van Son. Zijn achterstand op de winnaar bedroeg één minuut en 41 seconden.

Bob de Jong bouwt door zijn tweede plaats de leiding in het Nederlands kampioenschap verder uit.

Dakar-rijder Erik van Loon eiste dicht bij huis knap de vijfde plaats op. In een Skoda Fabia R5 zag hij zelfs kans een klassementsproef weg te kapen voor de neus van de nationale rallytop. ,,Op die momenten denk je: dit moet ik eigenlijk vaker doen. Zo leuk is het.” De prijs voor de beste regionale rijder moest Van Loon echter overlaten aan Piet van Hoof uit Wintelre die op de twee slotproeven in Sint Oederode en Son Van Loon voorbij gestoven kwam in zijn Mitsubishi Lancer EVO X. Van Hoof wist zich daarmee tussen de moderne R5-wagens te nestelen. ,,Vrijdag had ik het effe moeilijk. Was ik ook niet fit. Vandaag viel alles weer op zijn plaats. Op de laatste proeven nog even alles moeten geven om voor Erik te eindigen en dat is gelukt.”

Opvallend was ook het rijden van Antoine van Ballegooijen. ,,Er zijn dit weekeinde meer pillen dan benzine ingegaan”, grapte de ondernemer uit Nuenen over de pijnlijke verzwikte enkel waarmee de rally moest zien uit te rijden in een Mitsubishi Lancer EVO 10. Op het einde leek hij zelfs steeds harder te gaan. ,,Misschien kon ik het op het laatst steeds beter verbijten en ik was er zo op gebrand om die Limburger (Lambert Parren) die voor me reed om die te laten weten wat Brabants zand is.” Hij liet hem uiteindelijk bijna twee minuten achter zich.

Van Ballegooijen eindigde daardoor op de zevende plaats.

Vooraan was de strijd om de zege lange tijd een beklijvend duel tussen Bob de Jong en Jasper van den Heuvel. De Jong ging sterk van start in zijn Hyuandai i20. Bij de start van de laatste nachtelijke proef op vrijdag vergaloppeerde hij zich echter. Hij beschadigde de velg van zijn linker achterwiel in een kuil. De schade was daarnaast het verlies van de nodige seconden.

Op zaterdag probeerde De Jong de kloof nog wel te dichten, maar Van den Heuvel gaf geen krimp meer. Met tien seconden voorsprong begon de Fiesta-rijder aan de laatste twee proeven. Toen De Jong op de voorlaatste KP meer dan twintig tellen liet liggen, was het pleit definitief beslecht.