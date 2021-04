Jeremie Besson aan de slag bij de wereldboksbond: ‘De AIBA heeft alles verloren’

Geboren en getogen Eindhovenaar Besson (zoon van een Franse vader) begon 24 jaar geleden in zijn stad met boksen bij The Golden Gloves. Hij werd twee keer nationaal kampioen. Na zijn actieve bokscarrière bleef hij bezig in het boksen. Besson is de drijvende kracht achter de Eindhoven Box Cup. En hij werkt als voorzitter van district Zuid-Nederland. De program manager van VDL Groep maakt ook nog eens deel uit van het hoofdbestuur van de Nederlandse boksbond NBB.

Eind maart viel er een brief op zijn deurmat. Afkomstig uit Lausanne, waar AIBA zetelt. De brief was ondertekend door de nieuwe president Umar Kremlev uit Rusland. ,,Een eer om gekozen te worden in de wedstrijdcommissie”, zegt Besson. ,,Je legt als toernooidirecteur van de Box Cup veel internationale contacten. En van het een komt het ander.”

De wedstrijdcommissie is betrokken bij de organisatie van de diverse WK’s. Ze stelt officials aan en plant de internationale bokskalender. Maar AIBA staat nog steeds onder curatele. Daardoor zal het IOC zelf, en niet AIBA, het bokstoernooi in Tokio organiseren. Komt bij dat het IOC alle financiële steun richting AIBA heeft stopgezet.

Dubieuze jurering

,,Wat waar is, is waar”, zegt Besson. ,,Transparantie, betrouwbaarheid: AIBA heeft het allemaal verloren. Neem het boksen in Rio. Er werd op zijn zachtst gezegd dubieus gejureerd. En er zijn miljoenen gestopt in projecten als The World Series of Boxing. Zonder rendement. We kampen met grote schulden.”

Dat gebeurde onder het bewind van Wu Ching-kuo. Saillant detail: de Taiwanees had tegelijkertijd een stoel in de Raad van Bestuur van het IOC. Een andere AIBA-president, de Oezbeek Gafur Rakhimov, legde in 2019 zijn taken neer nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën hem in verband had gebracht met criminele activiteiten.

,,AIBA was een aangelegenheid van voornamelijk Russischtalige staten”, zegt Besson. ,,Rusland, Kazachstan, Oezbekistan. Maar we zijn gebaat bij diversiteit. Je ziet dat het verandert. Tegenwoordig nemen meer en meer Europeanen en Noord-Amerikanen plaats in het bestuur.”

Financiën

AIBA werd ook vorig jaar nog meerdere keren op de vingers getikt door het IOC. En de vierde AIBA-president in vier jaar, Kremlev, wordt nauwgezet gevolgd door het IOC. ,,Toch maken we vorderingen”, aldus Besson. ,,Zo heeft de president vorige week een grote deal gesloten met Gazprom. Daarvan wordt AIBA een stuk stabieler. En financiële stabiliteit is een van de vereisten om de olympische status terug te krijgen. We gaan er alles aan doen.”

In dat kader wil AIBA ook met schuldeisers om de tafel gaan zitten. Bessons nieuwe job is onbezoldigd. ,,Ik geniet al 24 jaar van het boksen”, zegt hij. ,,Dan mag je ook weleens wat terugdoen.”