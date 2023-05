Joanne van Lieshout droomt van WK-medaille, maar al die extra aandacht hoeft van de judoka niet

Joanne van Lieshout (20) maakt meer en meer naam in de judowereld. Als tweevoudig jeugdwereldkampioen heeft ze de lat voor zichzelf al aardig hoog gelegd. Ze werd afgelopen jaar al eens derde tijdens een groot toernooi bij de senioren en ze werd al het grootste Nederlands sporttalent in 2022.

Flinke boost

Al haar prestaties, op relatief jonge leeftijd, zorgen voor veel herkenning bij mensen die de sport goed volgen. Een paar dagen geleden reisde Van Lieshout af naar Qatar voor het WK, haar eerste bij de senioren. Ze hoopt daar haar bekendheid opnieuw een flinke boost te geven door te verrassen en een medaille mee naar huis te nemen. Alhoewel: ,,Nou, die medaille zou echt fantastisch zijn. Die bekendheid een boost geven? Ik blijf liever op de achtergrond, maar ik weet ook dat het erbij hoort. Misschien moet ik ook wat meer op de voorgrond gaan treden.”

Wat goed is, komt snel, zeggen ze dan. Zelf is Van Lieshout ook ergens wel verbaasd dat ze overal doorheen wandelt alsof ze al jaren bakken aan ervaring heeft opgedaan. De stap van de junioren naar de senioren is in veel gevallen een zware, maar voor de jonge judoka uit Lierop geldt dat niet. Ze hoopte dat het zo zou lopen, maar verwachten? Nee, dat deed ze niet.

,,Of ik nu verbaasd ben? Nou, ja nu je het zegt. Misschien wel een beetje, ja", zegt Van Lieshout met enige verbazing in d'r stem. Echt genieten van hetgeen wat ze al heeft bereikt doet Van Lieshout niet. ,,Dat moet ik echt meer doen. Dat zeggen mijn ouders ook. Maar je leeft telkens van toernooi naar toernooi, het gaat allemaal zo snel.”

Samen judo kijken als fan

Thuis in Lierop kan ze vaak even ontkomen aan de stress van het topsportleven. Maar met oud-judoka's als ouders is het onmogelijk dat het in huize Van Lieshout een keer niet over judo gaat. ,,We kijken ook heel veel judo thuis. Toernooien streamen we live, dan zit ik op zaterdagochtend, hangend in de bank, heel de tijd judo te kijken met m'n moeder.” Het is dan overigens niet de bedoeling dat ze al televisiekijkend tactische en technische judotips krijgt van d'r ouders. ,,Dat vinden ze zelf. Ze zeggen altijd dat ik daar een trainer voor heb. Thuis kijken we judo omdat we fan zijn. Meer niet. Ook wel eens lekker hoor.”

Nog even kort terug naar het aankomende WK, waar Van Lieshout woensdag in actie komt. Van Lieshout heeft een duidelijk doel voor ogen in Qatar. ,,Ik wil winnen. Altijd. Dat is nu niet anders", zegt ze stellig, om vervolgens toch nog een kanttekening te plaatsen. ,,Maar het is misschien niet helemaal realistisch. Ik wil op mijn best zijn en met judo kan van alles gebeuren. Ik moet alleen niet in zak en as zitten als het niet lukt. Het is al super mooi dat ik er nu sta.”