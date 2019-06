Jody Vermeulen dendert door op WK, Sanne de Laat ligt eruit

Vermeulen behoort nu sowieso tot de beste 32 schutters op het WK en neemt het in de volgende ronde op tegen de Koreaanse Yunhee Kim. De Eindhovense hoefde woensdag maar één keer in actie te komen in de individuele ronde, omdat ze zich als twaalfde had gekwalificeerd voor de finales. De Laat kwam twee keer in actie; zij won haar eerste partij nog met 138 - 130 van de Ierse Saffron Cullen, maar lag een ronde later alsnog uit het toernooi.