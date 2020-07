Johan Roijakkers aan de slag bij Duitse topclub Brose Bamberg: ‘Zo'n kans krijg je misschien nooit meer’

De kans om trainer te worden van de Duitse topclub Brose Bamberg is er een die Johan Roijakkers (39) niet kon laten schieten. De Deurnenaar zet weer een stap in zijn loopbaan, maar weet al dat hij ooit trainer van Heroes in Den Bosch wordt. De club van zijn oude buurjongen Bob van Oosterhout.

Johan Roijakkers was onlangs voor het eerst sinds zestien jaar weer eens terug in Deurne. Op een terras in het centrum had hij een uitvoerig gesprek met Bob van Oosterhout, eigenaar van Triple Double, Heroes Den Bosch, maar vooral ook zijn oude buurjongen én basketbalfanaat. ,,Dankzij Bob ben ik ooit gaan basketballen, hij was nog mijn coach bij Pioneers. We hebben altijd contact gehouden”, zegt Roijakkers vanuit Bamberg, een stad van ruim 75.000 inwoners in het noorden van Beieren. En een stad die ook gek is van basketbalclub Brose Bamberg.

Over die club sprak Roijakkers met Van Oosterhout. De negenvoudig landskampioen nam afscheid van zijn coach en kwam snel uit bij de Deurnenaar, die de Duitse taal machtig is én zijn naam bij competitiegenoot BG Göttingen de voorbije acht seizoenen aardig heeft gevestigd. Göttingen vocht zich terug na een faillissement, promoveerde naar het hoogste niveau, werd een stabiele middenmoter en verloor onlangs in de play-offs om de titel maar nét van kampioen Alba Berlin. ,,De eerste dag was er bij wijze van spreken nog geen pen, nu staat er een van de beste trainingslocaties van Duitslands en komt er meer dan 3.000 man publiek kijken. En de begroting is drie miljoen.”

Quote Qua politiek en pers is het allemaal iets groter en wilder dan in Göttingen Johan Roijakkers, Trainer Brose Bamberg

Begroting van 9 miljoen euro

Het hart van Roijakkers ligt ook in Göttingen, waar hij vrienden voor het leven maakte. Maar soms is het goed om een nieuwe uitdaging aan te gaan, vertrouwde oud-buurjongen Van Oosterhout hem op het Deurnese terras toe. En die uitdaging is er bij Brose Bamberg, dat zes miljoen euro (!) terug gaat in budget, maar dan nog altijd een begroting van negen miljoen euro overhoudt. En bij thuiswedstrijden is de zaal steevast uitverkocht en zitten er 6.500 fans. ,,Het is een club met andere dimensies rond het veld. Qua politiek, pers, het is allemaal iets groter en wilder dan in Göttingen. En als Nederlandse coach ga je zo'n kans misschien nooit meer krijgen”, zegt Roijakkers.

Volledig scherm Johan Roijakkers speelde met BG Göttingen afgelopen seizoen nog de play-offs om het landskampioenschap. © BSR Agency

Carrièreplanning

De coach tekent voor drie jaar, wil ook écht iets op gaan bouwen in Beieren. De stap naar een topclub past ook in de geleidelijke weg die hij bewandelt. Hij was zelf speler bij Deurne Pioneers, Almonte en Bree, net over de grens in België. Daar ging hij al snel de jeugd coachen en in 2011 werd hij voor het eerst hoofdcoach bij het Slowaakse Prievidza, waar hij meteen kampioen werd en vervolgens naar Göttingen ging. Aan carrièreplanning doet hij niet, eerst maar eens de uitdaging bij Brose Bamberg aangaan. ,,Ik ben heel gelukkig nu, wat daarna komt, dat komt.”

Alhoewel, toen hij onlangs op het terras in Deurne zat, beloofde hij wel één ding: ooit wordt hij coach van Heroes, de club van Van Oosterhout. Wanneer? ,,Dat weet ik nog niet, het is nu te vroeg. Maar het gaat ooit gebeuren.”