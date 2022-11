Jora Couwenberg bij HC Helmond verpersoonlijking van een stabiele factor

De vrouwen van overgangsklasser HC Helmond gaan na het gelijkspel van zondag tegen Bully (3-3) als subtopper – vijfde – de winterstop in. Verdedigster Jora Couwenberg wil na de winterbreak met haar ploeg gaan strijden voor een plek in de promotieklasse.

Het zou een stunt van formaat zijn als het daadwerkelijk lukt, HC Helmond naar de promotieklasse. Maar is die gedachte écht zo absurd? Jora Couwenberg vindt van niet. En zij kan het weten, want de afgelopen jaren maakte ze de ontwikkeling van het team van dichtbij mee. Couwenberg (22) is bezig aan haar zesde seizoen in het eerste en adresseert de lopende jaargang als het beste seizoen van HC Helmond die ze tot nu toe heeft meegemaakt als speelster.

Hart voor de club

Couwenberg is een verpersoonlijking van een speelster waar elke sportvereniging er eigenlijk niet genoeg van kan hebben. Ze werd letterlijk aan de hand van haar ouders meegenomen naar de hockeyclub, doorliep alle jeugdteams en stond op haar zeventiende al in het vaandelteam. Ook geeft ze training aan de jeugd en steekt ze haar handen uit de mouwen met andere vrijwilligerstaken. ,,Ik heb wel een hart voor de club ja’’, bevestigt de hockeyster.

Op de voorgrond treedt ze niet snel, ook al is de verdedigster de afgelopen jaren wel wat mondiger geworden in het veld. ,,Dat hoort ook bij m’n positie achterin’’, zegt de Helmondse. ,,Verder ben ik niet iemand die drie tegenstanders voorbij speelt, kies liever voor zekerheid.’’ Ook al is ze pas 22, Couwenberg geldt als een van de ervaren speelsters bij HC Helmond en vindt het leuk om jonge speelsters op weg te helpen.

Vroeger droomde Couwenberg van een carrière als prof en een plek in het Nederlands elftal. Maar: ,,Op een gegeven moment realiseer je je natuurlijk dat dat niet haalbaar is.’’ Toch zit ze nu helemaal op haar plek en combineert ze hockey bij HC Helmond met de Master Biomedical Engineering aan de TU Eindhoven. ,,Ik zou het persoonlijk ontzettend gaaf vinden om een jaar mee te draaien in de promotieklasse en te kijken hoe we ons verhouden ten opzichte van teams die (semi-)professioneel trainen’’, aldus Couwenberg.

Rake strafbal

HC Helmond speelde zondag op eigen veld tegen het Oldenzaalse Bully en moest genoegen nemen met één punt: 3-3. Voor de thuisploeg was Couwenberg trefzeker met een rake strafbal en Jannemarije Driessen verzilverde twee strafcorners.

Dat Couwenberg bij het aanbreken van de winterperiode in een zwart gat valt, is overigens niet het geval. De hockeyster is ook een carnavalsfanaat en al jaren actief lid van carnavalsvereniging De Biereliers in Helmond. Ook daar is ze betrokken: ,,Ik begeleid de dansmarietjes’’, vertelt ze. ,,Maar ik drink geen bier trouwens, dat vind ik echt vies. De meeste weten ondertussen dat ze mij met een wijntje gelukkiger maken.’’