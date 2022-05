Joyce Lammers wint GP CSI Deurne, Piet Raijmakers jr. neemt verlies sportief op

Piet Raijmakers jr. wrijft zich deze zondagmiddag in de handen. Er zijn nog maar twee combinaties te gaan in een barrage met elf. De zoon van olympisch (team)kampioen Piet Raijmakers sr. leidt tijdens het CSI Deurne in het tussenklassement van de Grand Prix: nul strafpunten na een scherpe rit in 38.18 seconden. Dat deed hij op de rug van Olaya Z.

De twee overgebleven concurrenten van de Astenaar zijn echter niet de minste ruiters: olympisch medailewinnaar Maikel van der Vleuten en Joyce Lammers, die in België op stal Mulkhoeve jonge paarden traint. Van der Vleuten gaat met zijn paard O’Bailey van start alsof de duivel hem op de hielen zit. Hij blijft foutloos, en zijn eindtijd is nog sneller dan die van Raijmakers jr.

Amazone Lammers blijkt met First Boy de rapste van de drie. Ze wint. Het moet een beetje zuur zijn voor Raijmakers jr. ,,Nee hoor”, zegt hij. ,,Joyce en Maikel doen wat ze moeten doen.” Lammers verdient 6375 euro met haar zege. ,,Ho ho”, zegt ze. ,,Ik rijd hier op een paard van een andere eigenaar. Het geld is niet voor mij.” Van der Vleuten mag 5100 euro bijschrijven, Raijmakers jr. pakt 3825 euro mee.

Nieuw leven ingeblazen

Het NHB Deurne werd een jaar geleden gekocht door de familie Van den Eijnden. Onder de naam Green Valley Estate wordt geprobeerd het hippisch centrum nieuw leven in te blazen. Het NK vond er in april plaats. Het eerste CSI Deurne van dit seizoen werd ruim een week terug verreden.

,,Zonnig weer”, zegt managing director Frank Laenen. ,,Een prachtige nieuwe piste, veel deelnemers. En op 1 oktober is onze nieuwe hal klaar. Kunnen we ook indoor gaan springen. De publieke belangstelling? Jazeker, het mocht drukker zijn. Maar dat komt wel. Is even wennen.”

Raijmakers jr. is blij met het centrum. ,,Zo’n mooie accommodatie”, aldus de ruiter. ,,En er werd lang niks mee gedaan. We hebben hier nu al twee keer een CSI gereden. Maar zeker zo belangrijk: ervóór werden er al trainingswedstrijden georganiseerd. Daar is een enorme behoefte aan. In die wedstrijden werk je met een paard toe naar het grotere internationale werk. Mooi dat het dichtbij is. Onze stallen liggen in Asten.”

Lammers woont in het Belgische Hamont. Er zit een verhaal vast aan haar paard First Boy. Die was al eerder bij haar. ,,Op een gegeven moment verkocht ik hem”, zegt ze. ,,Maar afgelopen nazomer werd ik gevraagd om First Boy weer te gaan berijden. Ik heb er het fijne gevoel bij.”