Judoka Van Dijke verwikkeld in concurrentiestrijd: ‘Ik heb vertrouwen in een objectief oordeel’

Terugval in herstel Feyenoord-materiaal­man Carlo de Leeuw uit Dommelen

13 december Het jaar 2019 is bepaald niet het jaar van Carlo de Leeuw geworden. De in Dommelen woonachtige materiaalman van Feyenoord miste de start van het voetbalseizoen, doordat er tijdens het zomerreces tongkanker bij de voormalige middenvelder werd geconstateerd. Deze week is er een onregelmatigheid in zijn nek ontdekt.