Jurgen van den Goorbergh gaat van bubbel naar bubbel

Tussen twee WK-rally's in Saoedi-Arabië en de start van de Dakar Rally op 2 januari kon Jurgen van den Goorbergh nog net twee weekjes thuis in Breda zijn. In thuisquarantaine, want hij kwam uit een oranje coronazone. ,,Ik ben meer bang voor mensen om me heen dan dat ik iemand zal besmetten. Ik ben in een week drie keer getest. Achteraf was het misschien beter geweest om in Saoedi-Arabië te blijven", doelt de Bredase navigator (51) op het plotse vliegverbod van en naar de oliestaat vanwege het gemuteerde coronavirus. Maar organisator ASO en het Saoedische koningshuis is er alles aan gelegen om de Dakar Rally door te laten gaan. Desnoods zetten ze speciale charters in om de deelnemers uit alle windstreken naar de start te vliegen.